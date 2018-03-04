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У Німеччині соціал-демократи підтримали коаліцію з Меркель

4 березня, 2018 - 14:08
Фото: Reuters

У Німеччині більшість членів Соціал-демократичної партії підтримали вступ у «велику коаліцію» з християнськими демократами канцлера Анґели Меркель, повідомляє Радіо Свобода.

Результати внутрішньопартійного голосування були оголошені 4 березня в Берліні.

Близько двох третин членів СДП проголосували за вступ до коаліції.

Таким чином, вже в найближчі тижні в Німеччині може бути сформований новий кабінет – через близько півроку після парламентських виборів.

Меркель привітала рішення. «Вітаю СДП із цим чітким результатом і очікую продовження спільної праці на благо нашої країни», – цитує Меркель її політична сила у Twitter.

Християнські демократи і соціал-демократи раніше вже домовилися про основні параметри нового кабінету. Канцлером залишиться Анґела Меркель. Посади міністрів закордонних справ і фінансів займуть соціал-демократи.

СДПН, яка зазнала поразки на виборах, довго відмовлялася від переговорів про коаліцію з Меркель, однак вони все ж почалися після провалу спроб християнських демократів сформувати коаліцію з іншими партіями. Після рішення керівництва соціал-демократів почати переговори популярність партії, за опитуваннями, впала. Частина активу партії агітувала за відхід в опозицію, однак керівництву вдалося переконати більшість членів партії залишитися в коаліції.

Парламент Німеччини, як очікують, збереться наступного тижня для обрання Меркель канцлером.

Джерело: Радіо Свобода

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