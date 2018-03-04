У Норвегії модернізують "сховище судного дня"

Влада Норвегії проводить роботи із модернізації так званого "сховища судного дня" - складу насіння найбільш значущих рослин Землі, розташованого на архіпелазі Шпіцберген. Про це повідомляє агенція AFP.

Відкрите у 2008 році сховище відіграє ключову роль у збереженні генетичної різноманітності в світі, там зберігаються вже понад мільйон сортів насіння, які будуть збережені у разі природної катастрофи, війни, зміни клімату, хвороб або техногенних катастроф.

Але тепліші температури порушили навколишнє середовище навколо будівлі. Вічна мерзлота, яка мала на меті допомогти зберегти температуру всередині сховища на постійному рівні у -18 градусів за Цельсієм, розтанула в 2016 році.

"Літній сезон був теплішим, ніж очікувалося. Були потрапляння води до тунелю, що може бути пов'язане зі зміною клімату", - сказав один з координаторів сховища Асмунд Асдаль.

Арктика нагрівається вдвічі швидше, ніж решта планети, показують наукові дослідження. І хоча Європа в даний момент відчуває сильне похолодання, на Північному полюсі нещодавно фіксували температури на 30 градусів вищі, ніж зазвичай.

Нещодавно Норвегія заявила, що виділить 100 мільйонів крон (10 мільйонів євро), щоб модернізувати сховище та захистити дорогоцінні насіння.

"Ми хочемо бути впевненими, що сховище насіння буде холодним протягом усього року, навіть якщо температура в Свальбарді продовжуватиме зростати", - заявив міністр сільського господарства Норвегії.