У РФ напали на Собчак

У Росії напали на кандидатку в президенти Росії Ксенію Собчак.

Про це вона написала у Twitter.

"Тільки що на мене напав чоловік. Штовхнув - я впала, облив чимось з вигуком "це за Жириновського". Викликали міліцію", - написала вона.

Пізніше Собчак повідомила, що ім'я нападника з'ясовано. Ним виявився Алан Дзуцев.

За даними ЗМІ, це сталося на виході з Петровського шляхового палацу, де проходив захід, присвячений дню народження Михайла Горбачова. На Ксенію Собчак напав Алан Дзуцев, особистий помічник депутата Олексія Шапошникова, - голови Московської міської думи, а крім цього ще й члена Громадської науково-методичної консультативної ради при ЦВК РФ.