У Східній Гуті за два тижні загинули майже 600 людей, - ООН

За два тижні в сирійському районі Східна Гута загинули близько 600 людей, понад дві тисячі отримали поранення.

Такі дані оприлюднив у неділю, 4 березня, регіональний представник ООН у Сирії Панос Мумціс, повідомляє DW.

"В оточеній сирійськими військами Східній Гуті з 18 лютого в результаті авіаударів та обстрілів загинули близько 600 людей, понад 2 000 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

За словами Мумціса, в регіоні посилюються бої, гине все більше людей, продовжують надходити повідомлення про голод серед населення і завдання ударів по лікарнях.

Він заявив про ескалацію насильства у Східній Гуті і підкреслив, що "колективне покарання цивільного населення просто неприйнятно".