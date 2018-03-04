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У Східній Гуті за два тижні загинули майже 600 людей, - ООН

4 березня, 2018 - 20:26
Фото Reuters

За два тижні в сирійському районі Східна Гута загинули близько 600 людей, понад дві тисячі отримали поранення.

Такі дані оприлюднив у неділю, 4 березня, регіональний представник ООН у Сирії Панос Мумціс, повідомляє DW.

"В оточеній сирійськими військами Східній Гуті з 18 лютого в результаті авіаударів та обстрілів загинули близько 600 людей, понад 2 000 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

За словами Мумціса, в регіоні посилюються бої, гине все більше людей, продовжують надходити повідомлення про голод серед населення і завдання ударів по лікарнях.

Він заявив про ескалацію насильства у Східній Гуті і підкреслив, що "колективне покарання цивільного населення просто неприйнятно".

Джерело: Deutsche-Welle

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