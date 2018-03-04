У Швейцарії планують змінити законодавство про володіння зброєю

Швейцарський уряд направив до парламенту пропозиції, які передбачають посилення законодавства про володіння зброєю відповідно до директиви Євросоюзу, повідомляє Swissinfo.

"Пропозиції (уряду - ред.) в цілому схожі на директиву Європейського Союзу, яка спрямована на посилення законів про обіг зброї до кінця 2019 року, але ці пропозиції включають кілька поступок", - йдеться у повідомленні.

Директива ЄС спрямована на ускладнення процедури отримання дозволу на зброю, яка може спричинити велику кількість смертей, як, наприклад, деяка напівавтоматична зброя.

Проте швейцарський уряд все ж таки передбачив кілька поступок. Одна з них стосується зброї для військової служби, яку можна буде залишати вдома після закінчення служби і використовувати в спортивних змаганнях.

Як зазначається, Швейцарія не є членом Європейського Союзу, але є членом Шенгенської угоди, яка дозволяє вільне пересування між країнами-членами. Тому Швейцарія також повинна реформувати своє законодавство, щоб уникнути ризику втратити членство в Шенгенській угоді.