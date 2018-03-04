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Україна стала четвертою в жіночій естафеті на ЧС з легкої атлетики

4 березня, 2018 - 22:51
Фото: Укрінформ

У британському Бірмінгемі завершується чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні. Жіноча збірна України в естафеті 4х400 м фінішувала 4-ю.

Про це повідомляє Укрінформ.

В жіночий естафеті 4х400 м наша збірна (Тетяна Мельник, Катерина Климюк, Анна Ярощук-Рижикова, Анастасія Бризгіна) фінішувала 4-ю у фіналі, показавши свій кращий час в сезоні – 3:31.32. Відзначимо, що в самому забігу українки були п’ятими, але через дискваліфікацію Ямайки піднялись на одну сходинку.

А чемпіонками світу в естафеті стали головні фаворити – збірна США. Американки фінішувала з кращим результатом сезону в світі (3:23.85). «Срібло» у команди Польщі. «Бронза» у британок.

У стрибках у довжину українка Марина Бех посіла 10-е місце. Її краща спроба – 6.37 м. А чемпіонкою світу в цій дисципліні стала Івана Шпанович з Сербії (6.96).

Раніше повідомлялося, що естафетна збірна України вийшла у фінал ЧС з легкої атлетики.

Джерело: Укрінформ

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