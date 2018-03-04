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Українська дзюдоїстка виборола "золото" Континентального Кубка

4 березня, 2018 - 19:25
Фото: Федерація Самбо України

Українка Анастасія Сапсай виборола золоту медаль на етапі відкритого Континентального Кубка з дзюдо, черговий етап якого який у неділю завершився у Варшаві (Польща).

У фіналі вагової категорії понад 78 кг Сапсай за півтори хвилини здобула чисту перемогу над угоркою Мерседес Шигетварі, повідомляє Укрінформ.

У другий день чоловічого етапу Континентального Кубку, який паралельно проходив у Празі (Чехія), українець Антон Савицький (до 100 кг) завоював бронзову нагороду, вигравши сутичку за 3-тє місце у Данила Пантича з Чорногорії.

Раніше український дзюдоїст здобув срібну медаль у Празі.

Джерело: Укрінформ

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