Український боксер Дерев'янченко здобув яскраву перемогу у Брукліні

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко переміг американця Дашона Джонсона в рамках вечора боксу в Брукліні (США).

Про це повідомляє ТСН Проспорт.

По ходу всього поєдинку офіційний претендент на титул IBF атакував свого опонента, змусивши тим самим рефері зупинити поєдинок у перерві між 6 і 7 раундами.

А після перемоги Дерев'янченко кинув виклик найкращим представникам свого дивізіону.

"Я готовий до зустрічі з Головкіним, Альваресом або навіть (Жермалом) Чарлі. Готовий до всіх топів, які виступають у середній вазі. Не важливо, хто саме. Головне, щоб на кону бою був чемпіонський титул. Віддам все заради завоювання чемпіонського титулу. Готовий до поєдинків проти найкращих. Втомився чекати титульного бою", - сказав Дерев'янченко.

Відзначимо, що у головній події вечора чемпіон світу WBC в суперважкій вазі Вайлдер у напруженому бою здолав Ортіса і захистив титул WBC.