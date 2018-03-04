Український дзюдоїст здобув срібну медаль у Празі

4 березня, 2018 - 11:08
Український дзюдоїст Артем Хомула здобув медаль у перший день Відкритих Континентальних Кубків, що приймають Прага (чоловіки) й Варшава (жінки).
Про це повідомили на сторінці Федерації дзюдо України у Facebook.
Спортсмен виборов "срібло" в категорії до 73 кілограмів. У фіналі він поступився італійцю Аугусто Мелоні.
Національний олімпійський комітет України привітав українця з перемогою на сторінці у Twitter.
"Артем Хомула - срібний призер відкритого Континентального Кубка з дзюдо у Празі! Молодець! Подальших успіхів!" - йдеться у повідомленні.
Джерело: День