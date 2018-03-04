В Італії на виборчих дільницях панує хаос і спостерігаються черги

Під час парламентських виборів у Італії на багатьох виборчих дільницях утворилися довгі черги, люди також скаржаться на некомпетентність членів виборчих комісій.

Про це повідомляє DW.

"Процес голосування в неділю, 4 березня, сповільнюється внаслідок плутанини через нове виборче законодавство, виявлення недійсних бюлетенів та підвищені заходи безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в адміністративному центрі Сицилії Палермо близько 200 виборчих дільниць відкрилися із запізненням, оскільки необхідно було наново надрукувати бюлетені. Мер міста Леолука Орландо вибачився перед виборцями за незручності, зазначивши, що "це нове виборче законодавство спричинило серйозні проблеми і в інших частинах Італії".

Так само лунає чимало критики через помилки та некомпетентні дії членів виборчих комісій. З огляду на труднощі у мерії Рима закликали громадян приходити на дільниці щонайменше за годину до їх офіційного закриття. Станом на 12 годину дня явка становила 19,3 відсотка - утім, в Італії традиційно активність виборців зростає в другій половині дня.

Виборчі дільниці працюватимуть в Італії до 23 години за місцевим часом (до опівночі за київським). Результати екзит-полів оприлюднять одразу після закриття, а перші попередні підсумки стануть відомі вночі. Остаточних результатів слід чекати ближче до обіду 5 березня.

В Італії право голосу мають 46 мільйонів громадян.

Перемогу на виборах може здобути коаліція партій на чолі з Берлусконі. Партії політика "Вперед, Італіє" (Forza Italia) та її союзникам - правопопулістській "Лізі Півночі" та націоналістичній "Брати Італії" - прогнозують підтримку від 35 до 37 відсотків виборців.

Сам Берлусконі не має права обіймати державні посади через судимість. Якщо його блок переможе, він обіцяє висунути кандидатом на посаду прем'єр-міністра чинного голову Європейського парламенту Антоніо Таяні.

Згідно з опитуваннями популістський "Рух п'яти зірок" (M5S) може розраховувати на близько 27-29 відсотків голосів виборців. Політичну силу нині очолює 31-річний Луїджі Ді Майо, колишній футбольний стюард та офіціант, який з 2013 року обіймає посаду віце-спікера нижньої палати італійського парламенту.

Лівій коаліції на чолі з правлячою лівоцентристською Демократичною партією, очолюваною колишнім прем'єром Маттео Ренці, також прогнозують підтримку 27-29 відсотків виборців.

Під час нинішніх виборів уперше буде застосована змішана мажоритарно-пропорційна виборча система.