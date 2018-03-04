В Італії розпочалися парламентські вибори

В Італії стартували вибори до парламенту, виборчі дільниці відкрилися о 7:00 ранку і працюватимуть до 23:00 за місцевим часом, повідомляє Al Jazeera.

Узяти участь в голосуванні запросили близько 51 мільйона виборців в Італії та за кордоном.

За даними останнього соціологічного дослідження, перемогу на виборах може здобути коаліція партій на чолі з колишнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі. Партії політика «Вперед, Італіє» (Forza Italia) та її союзникам — правопопулістській «Лізі Півночі» та націоналістичній «Брати Італії» прогнозують від 35 до 37% голосів.

Сам Берлусконі не має права обіймати державні посади через судимість. Якщо його блок переможе, він обіцяє висунути кандидатом на посаду прем'єр-міністра чинного голову Європейського парламенту Антоніо Таяні.