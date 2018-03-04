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Вчені сфотографували квантову кульову блискавку

4 березня, 2018 - 20:06
Фото з сайту NEWSYOU

Група американських і фінських дослідників «побудувала» і сфотографувала квантову кульову блискавку.

Про це самі вчені сповістили громадськість на сторінках спеціалізованого журналу, передає NEWSYOU.

Природа кульової блискавки була відкрита ще у середині минулого століття фізиками з лабораторії університету Торонто. Вона з'являється тоді, коли стикаються два зустрічних потоку електронів.

Квантова кульова блискавка - штучне утворення - має стійкий характер, який полягає в наявності негативно зарядженого поля всередині кулі та позитивно зарядженої поверхні. Квантова куля, винайдена фізиками, матиме прикладне значення, в майбутньому такі міні-кулі можуть служити осередками комп'ютерної пам'яті.

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