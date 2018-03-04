Військові США і Канади тренують солдатів ЗСУ на полігоні під Львовом

Щодня військові США і Канади тренують солдатів Збройних сил України на полігоні під Львовом, повідомляє французьке видання Le Temps.

Україна переобладнала колишній радянський полігон у Яворові (Львівська область), і пристосувала його для навчання солдатів і офіцерів збройних сил. Програма навчання солдатів ЗСУ спрямована на те, щоб привести українську армію у відповідність зі стандартами НАТО.

Всього, за даними видання, з 2015 року на полігоні Яворів пройшли навчання близько 6 тисяч українців. «У 2015 році українці звернулися за допомогою, і канадці першими відповіли «так», – говорить майор Джефф Дей, заступник командувача 2-ї канадської механізованою бригадою.

Він зазначає, що Україна стикається з новим видом гібридної війни, і канадці готові ділитися своїм досвідом, отриманим в Афганістані. Також іноді приїжджають військові з Литви і Королівської військової академії в Сандхерсті, Великобританія. «Ніколи не пізно вчитися, нам належить пройти довгий шлях, щоб опинитися на одному рівні з американцями», – заявив 25-річний військовослужбовець ЗСУ Сергій з 72-ї механізованої бригади.

Він брав участь у битві при Дебальцеві в 2015 році. Зазначимо, 28 лютого начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що українські льотчики повинні отримати нові можливості вдосконалення своїх навичок виживання з досвіду НАТО. Нагадаємо, 23 лютого Муженко повідомив, що українських офіцерів з бойовим досвідом відбирають для навчання стандартам НАТО.