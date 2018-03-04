Вибух у Польщі: Кількість загиблих зросла до чотирьох людей

Кількість загиблих унаслідок вибуху газу у житловому будинку у польській Познані зросла до чотирьох, ще 24 особи поранені.

Такі дані повідомив прес-секретар воєводи Великопольського воєводства Томаш Стубе, передає Польське радіо.

"Унаслідок будівельної катастрофи в Познані загинули 4 особи. Поранення дістали 24 особи", - йдеться у повідомленні.

Влада воєводства та представники центральної влади заявили, що ніхто з потерпілих не залишиться без допомоги.

На місці працюють пожежники і рятувальні служби.

Нагадаємо, у неділю вранці в багатоквартирному будинку в Познані, що на заході Польщі, стався сильний вибух газу. Частина будівлі, в якій перебувало 40 осіб, обвалилася.

Загалом у будинку було 18 квартир, 4 з них повністю знищені.