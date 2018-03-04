Вибух у Познані: Щонайменше троє людей загинули

У польському місті Познань у чотириповерховому будинку стався вибух газу, внаслідок якого щонайменше троє людей загинули і понад 20 осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє Польське радіо.

"Уранці в багатоквартирному будинку в Познані, що на заході Польщі, стався сильний вибух газу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вибух стався близько 8 години ранку. При цьому обвалилася частина будинку.

Спочатку Міністерство внутрішніх справ і адміністрації повідомляло про одного загиблого та 22 поранених унаслідок вибуху. Проте згодом під руїнами пожежники знайшли ще кілька тіл. Тож, за повідомленням прес-секретаря Державної пожежної служби регіону Великопольщі, кількість загиблих зросла до трьох.