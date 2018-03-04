ЄК готова до посередництва між Україною та РФ у газовій суперечці

Європейська Комісія заявила про готовність брати участь та виступати посередником у процесі з врегулювання газової ситуації між Україною та Росією, передає ЄП.

Про це йдеться у заяві віце-президента Єврокомісії з питань енергетичного союзу Мароша Шефчовича, опублікованій на сайті ЄК.

"Що стосується Стокгольмського арбітражу, то віце-президента Шефчовича поінформували, що "Газпром" має намір розірвати свої контракти з "Нафтогазом". Ця процедура може, однак, зайняти деякий час та не буде мати безпосередніх наслідків щодо постачання газу", - зазначено у заяві ЄК.

Повідомляється, що у цьому контексті віце-президент Шефчович "закликав обидві сторони знайти задовільне вирішення цього питання".

"Європейська комісія готова брати участь і виступати посередником у тристоронньому процесі, який в минулому довів свою ефективність у подоланні розбіжностей між сторонами. Через складність і делікатність цього питання, ми будемо продовжувати вивчати можливості такого процесу в двосторонньому порядку.

Україна і Росія підтвердили свою готовність залишатися в тісному контакті з Європейською Комісією. Я буду уважно стежити за ситуацією, щоб переконатися, щоб була постійна гарантія транзиту російського газу через Україну в ЄС, оскільки це залишається нашим пріоритетом", - йдеться у заяві.

Окрім того, у ЄК повідомили, що протягом останніх днів віце-президент Шефчович мав розмови з прем'єр-міністром України Гройсманом, виконавчим директором "Нафтогазу" та міністром енергетики РФ.

"Розмови були зосереджені з приводу занепокоєння України щодо рівня тиску при постачанні газу з Росії для транзиту в Європейський Союз, а також з приводу нещодавнього рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу", - йдеться у повідомленні ЄК.

"Всі існуючі зобов'язання щодо постачання і транзиту газу до ЄС дотримуються", - заявили в Єврокомісії.

Повідомляється, що "Нафтогаз" також поінформував Шефчовича про те, що ситуація в Україні знаходиться під контролем після прийняття спеціальних заходів. Водночас, російський міністр енергетики Олександр Новак дав запевнення в тому, що транзиту газу в країни-члени ЄС нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося, що Шефчович 2−3 березня провів переговори з російською і українською стороною щодо газового спору.