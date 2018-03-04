ЄК проконсультувала Україну і Росію щодо газової суперечки

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович 2−3 березня провів переговори з російською і українською стороною щодо газового спору.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву речниці Єврокомісії Анна-Кайза Ітконен.

Вона зазначила, що в переговорах брали участь прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, голова компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв і міністр енергетики РФ Олександр Новак.

Сторони зазначили, що сьогодні всі зобов'язання щодо транзиту газу до ЄС виконують.

Новак також підтвердив наміри "Газпрому" розірвати контракти з "Нафтогазом", але ця процедура потребує часу.

Шефчович зазначив, що Єврокомісія готова бути посередником у тристоронньому процесі врегулювання ситуації.

Через складність і чутливість цього питання Єврокомісія продовжить вивчення можливості такого процесу на двосторонній основі", – процитувала Ітконен Шефчовича.

Також, за її словами, Єврокомісія привернула до моніторингу ситуації Європейську мережу операторів газотранспортних систем.

Ітконен зазначила, що РФ і Україна погодилися підтримувати тісні контакти з Єврокомісією і забезпечувати стабільний транзит газу.

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" виплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопостачання погоджених обсягів газу для транзиту. У підсумку двох арбітражних спорів між компаніями і з урахуванням задоволених вимог російської сторони "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

1 березня стало відомо, що "Газпром" отримав гроші від "Нафтогазу України" в рахунок оплати березневого постачання газу, але повернув їх НАК. У російській компанії також заявили, що не будуть постачати газу до України.

У "Нафтогазі" розцінили це як порушення грудневого рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на постачання газу і заявили, що мають намір вимагати від "Газпрому" компенсації збитків.

"Укртрансгаз" повідомив, що 1 березня через дії Росії тиск у транзитних магістральних газопроводах на вході в українську газотранспортну систему впав до найнижчого значення цього року – 50,3 кгс/см², хоча транзитним контрактом передбачено дотримання російською стороною тиску на вхідний точці на газовимірювальній станції "Суджа" в діапазоні 60−65 кгс/см².

У межах економії споживання газу в Україні дитсадкам, школам і вишам рекомендували зупинити роботу до 6 березня включно. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, дисбаланс споживання газу становив 15−20 млн м³ на добу.

2 березня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія змушена розпочати процедуру розірвання контрактів із НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмський арбітраж. Він звинуватив суд у "подвійних стандартах" і ухваленні "асиметричного рішення" в суперечці з Україною про контракти на постачання і транзит газу.

Того самого дня НАК "Нафтогаз України" і польська PGNiG підписали контракт про постачання газу до України.

"Нафтогаз" із метою економії газу ініціював акцію #Прикрути, до якої приєднався президент України Петро Порошенко.

3 березня глава держави заявив, що дефіцит газопостачання в Україні ліквідовано.