Засідання Міжпарламентської ради Україна—НАТО відбудеться в Одесі

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко 5—6 березня візьме участь у засіданні Міжпарламентської ради Україна—НАТО, яке проходитиме в Одесі. Захід організовано представниками постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО.

Про це повідомила прес-служба апарату Верховної Ради України.

Під час засідання Міжпарламентської ради буде виголошено заяви співголів Міжпарламентської ради — Першого заступника Голови Верховної Ради України Ірини Геращенко та члена Парламентської асамблеї НАТО канадського сенатора Рейнелл Андрейчук.

П’ятого березня учасники засідання планують обговорити такі теми:

«Співробітництво Україна—НАТО та оцінка виконання Річної національної програми співробітництва Україна—НАТО на 2017 р.»;

«Порядок денний українських реформ»; «Розбудова Збройних Сил України і нарощування російської військової спроможності в Чорному морі»;

«Мілітаризація Криму і порушення прав людини на півострові»; «Економічна ситуація та енергетична безпека в Чорноморському регіоні»;

«Гуманітарна і безпекова ситуація на сході України».

За підсумками роботи Міжпарламентської ради Україна—НАТО відбудеться прес-конференція співголів Міжпарламентської ради І. Геращенко та Р. Андрейчук і буде ухвалено спільну заяву.

Шостого березня учасники заходу відвідають одну з військово-морських баз Збройних Сил України, оглянуть інфраструктуру військово-морської бази, побувають на флагмані ВМС ЗСУ фрегаті «Гетьман Сагайдачнний» та поспілкуються з командуванням та корабельним складом.

Крім того, учасники Міжпарламентської ради Україна—НАТО проведуть зустрічі зі студентами та викладачами Одеського національного університету імені І.І. Мечникова і представниками неурядових організацій.

У заході також передбачається участь глави Постійної делегації Верховної Ради України в ПА НАТО народного депутата України І. Фріз, народного депутата, голови Меджлісу кримськотатарського народу Р. Чубарова, заступника глави адміністрації Президента України Д. Шимківа, представників уряду України І. Климпуш-Цинцадзе та В. Черниша, керівника Представництва НАТО в Україні А. Віннікова, голови Одеської облдержадміністрації М. Степанова, інших представників Міжпарламентської ради Україна—НАТО та ПА НАТО, голів дипломатичних представництв в Україні, фахівців, експертів та представників громадськості.