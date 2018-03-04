Завтра в Україну приїде міністр закордонних справ Фінляндії

Україну 5-6 березня відвідає з робочим візитом міністр закордонних справ Фінляндської Республіки Тімо Сойні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу МЗС України.

Згідно з повідомленням, 5 березня відбудуться переговори міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з главою МЗС Фінляндії. Основними темами стануть питання українсько-фінляндського двостороннього співробітництва, шляхи протидії російській агресії проти України та окупації Донбасу і Криму, а також енергетична безпека в Європі в умовах газового шантажу з боку Росії, поінформували в зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, заплановано, що міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та міністр закордонних справ Фінляндії підпишуть Угоду між урядами України і Фінляндської Республіки про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи».

Також міністри закордонних справ України і Фінляндії проведуть спільну прес-конференцію.