73 українські правозахисники отримають довічні державні стипендії

Уряд визначив перелік осіб, яким буде призначено довічні державні іменні стипендії, через переслідування за правозахисну діяльність.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 4 квітня, повідомляє УНН.

Зокрема, Кабмін схвалив та подав на розгляд до АП Указ Президента України "Про призначення довічних державних іменних стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність", який передбачає призначення стипендій 37 особам із 17 областей України та Києва.