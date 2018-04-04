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Мартін Лютер Кінг, американський проповідник і правозахисник

73 українські правозахисники отримають довічні державні стипендії

4 квітня, 2018 - 15:40
Фото з архіву "Дня"

Уряд визначив перелік осіб, яким буде призначено довічні державні іменні стипендії, через переслідування за правозахисну діяльність.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 4 квітня, повідомляє УНН.

Зокрема, Кабмін схвалив та подав на розгляд до АП Указ Президента України "Про призначення довічних державних іменних стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність", який передбачає призначення стипендій 37 особам із 17 областей України та Києва.

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