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Атака в Солсбері: Британія відмовилася від спільного з РФ розслідування

4 квітня, 2018 - 17:57
Фото Reuters

Велика Британія не буде проводити спільне з Росією розслідування хімічної атаки в Солсбері, тому що Москва є основним підозрюваним у замаху на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Про це йдеться в офіційній заяві Лондона.

"У Конвенції із заборони хімічної зброї не вказана вимога для жертви почати розслідування спільно з імовірним винуватцем. Навпаки, вчинити так було б збоченням", - повідомив в.о. постійного представника Британії при Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) Джон Фогго.

Джерело: День

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