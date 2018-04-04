Атака в Солсбері: Британія відмовилася від спільного з РФ розслідування

Велика Британія не буде проводити спільне з Росією розслідування хімічної атаки в Солсбері, тому що Москва є основним підозрюваним у замаху на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Про це йдеться в офіційній заяві Лондона.

"У Конвенції із заборони хімічної зброї не вказана вимога для жертви почати розслідування спільно з імовірним винуватцем. Навпаки, вчинити так було б збоченням", - повідомив в.о. постійного представника Британії при Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) Джон Фогго.