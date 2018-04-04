Держкіно оприлюднило трейлер українського фільму "Таємний щоденник Симона Петлюри"

Державне агентство України з питань кіно опублікувало трейлер українського художнього фільму Олеся Янчука "Таємний щоденник Симона Петлюри", повідомляє прес-служба Державного агентства України з питань кіно.

"Трейлер нового фільму Олеся Янчука "Таємний щоденник Симона Петлюри", створеного Національною кіностудією художніх фільмів ім. О.Довженка за підтримки Держкіно. Незабаром чекайте у кіно!" - повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко у Facebook.

Повнометражний художній фільм Олеся Янчука "Таємний щоденник Симона Петлюри" створений за підтримки Держкіно.

"Це був час, коли вирішувалася доля української держави. Історична драма охоплює період життя і діяльності голови Директорії та головного отамана УНР Симона Петлюри, а також той час, коли Петлюра перебував у Парижі, в еміграції", - йдеться у підписі до трейлера.

У кіно вже восени цього року, повідомили у Держкіно.