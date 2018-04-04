Доба в АТО: Бойовики здійснили 24 обстріли позицій ЗСУ, 1 військовий поранений

На Донбасі минулої доби російсько-окупаційні війська і далі порушували "великоднє перемир’я" здійснивши 24 обстріли позицій українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм міномета обстріляні захисники Опитного, а з гранатометів – неодноразово оборонці Авдіївки, Пісків, Водяного, а також – Піщевика. Вогонь зі снайперської та стрілецької зброї вівся поблизу Широкиного, Водяного та Шахти Бутівка, а великокаліберні кулемети – противник застосував неподалік Кам’янки, Павлополя та Мар’їнки", - йдеться у повідомленні.

Також зі стрілецької зброї обстріляні позиції українських військових у районі Красногорівки, Мар’їнки, Авдіївки, Невельського та Павлополя.

На Луганському напрямку з 82 мм мінометів бойовики вели вогонь по укріпленнях ЗСУ поблизу Луганського, а з гранатометів – в районі населеного пункту Новоолександрівка.

Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення. Його доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.