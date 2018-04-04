Facebook очистився від російської "фабрики тролів", - Цукерберг

Компанія Facebook видалила сотні акаунтів, контрольованих російським "Агентством інтернет-досліджень", відомим як "фабрика тролів". Про це заявив засновник соціальної мережі Марк Цукерберг, передає Reuters.

"З даних, які ми зібрали, видно, що ці акаунти контролюються і управляються "Агентством інтернет-досліджень", – сказав він.

Цукерберг також додав, що це агентство неодноразово обманювало і маніпулювало людьми по всьому світу, тому не бажає його присутності в соцмережі в будь-якому вигляді.

Видалені акаунти були в основному російською мовою, і багато з них мали політичний характер.

Нагадаємо, влада США почала розслідування проти Facebook через витік даних користувачів.