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Facebook очистився від російської "фабрики тролів", - Цукерберг

4 квітня, 2018 - 09:32
Фото Reuters

Компанія Facebook видалила сотні акаунтів, контрольованих російським "Агентством інтернет-досліджень", відомим як "фабрика тролів". Про це заявив засновник соціальної мережі Марк Цукерберг, передає Reuters.

"З даних, які ми зібрали, видно, що ці акаунти контролюються і управляються "Агентством інтернет-досліджень", – сказав він.

Цукерберг також додав, що це агентство неодноразово обманювало і маніпулювало людьми по всьому світу, тому не бажає його присутності в соцмережі в будь-якому вигляді.

Видалені акаунти були в основному російською мовою, і багато з них мали політичний характер.

Нагадаємо, влада США почала розслідування проти Facebook через витік даних користувачів.

Джерело: День

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