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Франція продовжить прикордонний контроль на півроку

4 квітня, 2018 - 16:26
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Франція продовжить термін дії прикордонних перевірок з сусідніми країнами в Шенгенській зоні до кінця жовтня через постійну загрозу тероризму.

Про це повідомила прес-секретар Єврокомісії на брифінгу в Брюсселі, повідомляє ЄП з посиланням на Le Figaro.

"На цьому тижні ми отримали повідомлення від Франції", - сказала вона, відповідаючи на питання, чи має намір Франція продовжити контроль ще на шість місяців.

Термін поточних заходів у Франції завершується 30 квітня.

На відміну від тимчасового контролю, що вводиться з міграційних причин, впровадження контролю з питань безпеки не вимагає формального дозволу від Єврокомісії відповідно до правил Шенгенської зони.

Джерело: Європейська правда

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