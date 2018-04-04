Геращенко: Україна готова обміняти 23 росіян на своїх громадян

Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську заявила про готовність обміняти 23 росіян на своїх політв’язнів у РФ.

Про це написала перший заступник голови Верховної Ради, представник України в підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

“Під час засідання гуманітарної групи і на ТКГ у Мінську українська сторона висловила позицію про готовність передати РФ 23 росіян, що перебувають в українських тюрмах за злочини проти суверенітету і територіальної цілісності України, за злочини, пов‘язані з війною, в обмін на українських політв‘язнів, яких тримають у в’язницях РФ. Тепер ми очікуємо на реакцію і відповідь російської сторони на відповідні ініціативи”, – написала вона.

Також Геращенко повідомила, що ключовими питаннями в Мінську на сьогоднішній зустрічі були питання безпеки, щоденного порушення іншою стороною пасхального перемир‘я і нового етапу звільнення заручників.

“Звичайно, ми порушували питання і звільнення бранців, які сидять у тюрмах РФ, і з окупованих територій. Тут ми готові до найширшого здорового компромісу, за виключенням неприйнятних позицій, як то звільнення “беркутівців” тощо”, – написала вона.

Також обговорювали питання реконструкції мосту в Станиці Луганській.

“Також порушували питання мосту в Станиці Луганській, ми виступаємо за якнайшвидшу реконструкцію мосту за підтримки МКЧХ. При цьому об‘єкт має відповідати всім характеристикам, узгодженим з українськими компетентними службами і відомствами”, – зазначила перший заступник голови Верховної Ради.

Геращенко повідомила також про обговорення питання громадян, які зникли, зауваживши, що Росія демонструє повне небажання розглядати цю проблему.

“Торкнулися питання зниклих безвісти, створення механізму за участі МКЧХ і РФ для активізації пошуку людей. На жаль, інша сторона – РФ та їхні сателіти – дотримуються в цьому питанні деструктивної позиції та не погоджуються на участь російських експертів і представників у такому механізмі… Мені прикро, що російська сторона поки що демонструє повне небажання займатися і своїми громадянами, які зникли, тому працюємо далі, аби просунутися в цьому питанні”, – зазначила Геращенко.

Наступна зустріч у Мінську відбудеться за два тижні.