Грибаускайте розповіла Трампу про українських військових

Президент Литви Даля Грибаускайте під час зустрічі лідерів країн Балтії з президентом США Дональдом Трампом розповіла американському главі, що Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити.

Про це вона розповіла в ексклюзивних коментарях "Голосу Америки".

"Звичайно, коли ми говорили про безпеку регіону, питання України піднімалось, ми говорили про поведінку Росії, безпеку України і, звичайно, підтримку Україні", - наголосила Грибаускайте.

​Протягом саміту Трамп запитував про українських військовослужбовців, про те, як Україна захищається.

"Я сказала Трампу, що ваші (українські) військові є героями і що вони можуть боротись за свою країну, за незалежність, і що Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити", - сказала Грибаускайте.