КМУ планує змінити правила тимчасового вилучення водійських прав

Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 4 квітня, має намір утворити Міжвідомчу координаційну комісію з питань імпортозаміщення. Відповідний проект постанови оприлюднений у порядку денному засідання на "Урядовому порталі".

КМУ також планує уповноважити міністра фінансів Данилюка на підписання листа щодо приєднання України до міжнародних ініціатив Організації економічного співробітництва та розвитку з протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування, а міністра інфраструктури Володимира Омеляна - на підписання Меморандуму про співпрацю з Міжнародною морською організацією щодо участі у Системі аудиту держав – членів Міжнародної морської організації.

У порядку денному також питання щодо призначення довічних державних іменних стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, а також щодо призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери.

Уряд у середу планує внести зміни до порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення, затвердити Імплементаційний протокол між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки щодо співробітництва в галузі географічної інформації.

Не виключено, що учасники засідання внесуть зміни до положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Планується, серед іншого, і внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті, для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія".

Міністр внутрішній справ Арсен Аваков ініціюватиме затвердження порядку розроблення плану управління ризиками затоплення. Є в порядку денному і низка інших важливих питань.