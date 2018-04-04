Комітет підтримав два законопроекти щодо відміни декларування для активістів

Комітет з питань запобігання і протидії корупції підтримав законопроекти щодо відміни декларування для громадських активістів.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання антикорупційного комітету Верховної Ради України, передає УНН.

Так, комітет прийняв рішення щодо направлення до сесійної зали на голосування законопроекту № 8209-1, серед ініціаторів якого є спікер ВРУ Андрій Парубій, та № 8209.

Нагадаємо, що ВР відмовилася включити до порядку денного законопроекти № 8120 та № 8120-1, про відтермінування подачі е-декларацій для антикорупціонерів а також законопроекти № 8209 та № 8209-1 про скасування декларування цією категорією осіб.