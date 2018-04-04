Космічний простір стає конкурентним середовищем, - Комісія ООН з роззброєння

В даний час в навколоземному космічному просторі знаходиться понад тисяча діючих супутників. Володіють цими космічними засобами чи експлуатують їх понад 60 держав. Останнім часом число країн, що розширюють масштаби своєї космічної діяльності, зростає. Як наслідок, космічний простір стає все більш конкурентним середовищем.

Це - одне з питань порядку денного сесії Комісії ООН з роззброєння, яка почала свою роботу сьогодні в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Вона триватиме до 20 квітня, повідомляє Радіо ООН.

«Деякі останні тенденції позначаються на безпеці діяльності в космічному просторі. У їх числі - різке зростання учасників такої діяльності, як з числа держав, так і з числа приватного сектора; накопичення небезпечного космічного сміття; зростання залежності від космічного простору в цивільному, державному та військовому секторах; продовження розробок і поширення ракет наземного базування, здатних функціонувати як протисупутникова зброяю; подальший розвиток технологій і концепцій з потенційним застосуванням в протикосмічних системах», - сказав заступник Високого представника ООН з питань роззброєння Томас Маркрам.

Він попередив про небезпеку використання космічного простору в якості плацдарму бойових дій і закликав нарощувати зусилля щодо зміцнення заходів довіри в космосі. Представник ООН сказав, що ці заходи можуть послужити основою для вироблення нормативного правого акту в цій галузі.

Заступник Високого представника з питань роззброєння Томас Маркрам підкреслив, що сьогодні побоювання з приводу можливості застосування ядерної зброї досягли найвищого рівня з часів холодної війни. За його словами, питання роззброєння і контролю над озброєннями сьогодні - актуальні як ніколи.

Говорячи про використання космічного простору в виключно мирних цілях, багато представників держав закликали розширювати міжнародне співробітництво в цій сфері.

Постійний представник України Володимир Єльченко заявив, що Україна також підтримує всі національні і міжнародні зусилля щодо забезпечення мирного використання комічного простору на взаємовигідних умовах.

«Космічний простір слід розглядати як спільну спадщину, яка повинна використовуватися на благо всього людства», - сказав український посол, виступаючи на Комісії з роззброєння.