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Країни ЄС вкладуть €1,5 млрд у розвиток штучного інтелекту

4 квітня, 2018 - 22:55
Фото з відкритих джерел

Франція створить союз з країн ЄС, які прагнуть розвивати сферу штучного інтелекту і надпотужних комп'ютерів

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, передає “Громадське”.

Макрон заявив, що Європа має стати світовим лідером у сфері штучного інтелекту, обігнавши США і Китай. При цьому Естонія, яка є лідером з використання комп'ютерних технологій в Європі, поки в цей союз не входить.

Наразі подробиць роботи альянсу немає. Невідомо, в які компанії вкладатимуть інвестори та як використовуватимуться отримані технології.

Інвестиційний союз також планує розвивати безпілотний транспорт, інноваційну медицину, Big Data тощо.

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