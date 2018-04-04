Литва підписала нову газову угоду зі США

Литовські компанії підписали у Вашингтоні угоду про співпрацю з постачальником зрідженого природного газу зі США і оператором майбутнього терміналу ЗПГ Freeport LNG.

Про це повідомляє Delfi.

"У вівторок литовські компанії підписали угоду про співпрацю з постачальником природного зрідженого газу зі США та оператором майбутнього терміналу зрідженого природного газу Freeport LNG", - йдеться у повідомленні.

Договір у Вашингтоні підписали компанія по торгівлі газом Lietuvos duju tiekimas, що входить в енергохолдинг Lietuvos energija, і оператор терміналу Клайпеди ЗПГ - компанія Klaipedos nafta.

Глава Lietuvos duju tiekimas Мантас Мікалаюнас зазначив, що ця угода розширює коло потенційних постачальників газу.

"Зростання кількості експортерів ЗПГ у США не лише сприяє диверсифікації поставок, а й допомагає забезпечити вигідні ціни для споживачів", - сказав він.

Freeport LNG на даний час завершує будівництво терміналу СПГ у штаті Техас.

Торік Lietuvos duju tiekimas імпортувала зі США два вантажі ЗПГ, які за показником обсягів імпорту цього продукту у США посіли третє місце в Європі після Іспанії та Португалії.

Перший вантаж американського ЗПГ досягнув берегів Балтійського моря у вересні минулого року, коли Литва придбала його у компанії Cheniere - оператора першого у США терміналу з експорту ЗПГ.

Freeport LNG планує запустити першу лінію експорту ЗПГ наприкінці цього року, а ще дві - 2019 року.