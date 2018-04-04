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Макмастер: Вислані дипломати РФ організовували політичну диверсію

4 квітня, 2018 - 18:38
Фото Reuters

Видворення російських дипломатів зі США та закриття консульства РФ в Сіетлі завадить можливостям Росії поширювати пропаганду, дезінформацію та втручанню у вибори.

Про це у своєму останньому публічному виступі в Atlantic Council на посаді радника Дональда Трампа з національної безпеки заявив Герберт Макмастер, передає ЄП з посиланням на CNN.

"Президент Трамп розпорядився вислати зі США десятки російських офіцерів розвідки і закрити російське консульство в Сіетлі, що також допоможе захистити наші демократичні інститути і процеси, оскільки ці російські офіцери організовують стійку кампанію чи пропаганду, дезінформацію і політичну диверсію", - сказав він.

За словами Макмастера, Трамп "неодноразово розповідав правду про вбивчі режими", такі як Росія.

"Путін може вважати, що він перемагає в цій новій формі війни... можливо, він вважав, що наші вільні нації слабкі і не будуть реагувати", - сказав Макмастер.

"Він помиляється. Російська агресія посилює нашу рішучість і нашу впевненість", - додав він.

Нагадаємо, Британія відмовилася від спільного з РФ розслідування.

Джерело: Європейська правда

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