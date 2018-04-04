Мінрозвитку хоче дозволити розміщення в житлових будинках вбудованих дитсадків

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України має намір дозволити розміщення в житлових будинках вбудовано-прибудованих і вбудованих дошкільних навчальних закладів у разі неможливості їх проектування в окремих будівлях.

Про це повідомив заступник голови Мінрозвитку Лев Парцхаладзе під час спільного брифінгу з віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зубко, передає прес-служба Кабінету міністрів.

"Сьогодні у містах є велика проблема недостатньої кількості дитячих садків. Існує диспропорція між житловим будівництвом та соціальною інфраструктурою. І у багатьох випадках, особливо у центральних районах великих міст, немає навіть достатньо місця, щоб розмістити новий окремий дошкільний навчальний заклад. Можливість проектування невеликих дитсадків, вбудованих або прибудованих до житлових будинків, дозволить суттєво зменшити цю диспропорцію та забезпечити жителів необхідною соціальною інфраструктурою там, де немає можливості будувати окремі дошкільні навчальні заклади", - сказав він.

Допускається розміщення дошкільних навчальних закладів у вигляді:

- вбудованих приміщень для груп короткочасного (до 4-х годин) перебування дітей дошкільного віку в 1-2 поверхи житлових будинків;

- вбудованих дошкільних навчальних закладів загального розвитку (ясел, ясел-садків, дитячих садків) місткістю до 80 місць (2-4 групи) в 1-2 поверхи житлових будинків;

- вбудовано-прибудованих дошкільних навчальних закладів загального розвитку місткістю до 120 місць (до 6 груп) в 1-2 поверхи житлових будинків;

- прибудованих дошкільних навчальних закладів загального розвитку місткістю до 160 місць (до 8 груп) до глухих торців житлових будинків.

При цьому наголошується, що при розміщенні таких дитсадків повинні обов'язково враховуватися необхідні пожежні вимоги за проектуванням дошкільних навчальних закладів, а також відповідні будівельні норми за житловими будинками.

Земельна ділянка такого дитсадка повинна бути відокремлена парканом і зеленим насадженнями від прибудинкової території житлового будинку.

Такі зміни містяться в проектах ДБН Ст. 2.2-4-201Х "Будівлі і споруди. Установи дошкільної освіти" та ДБН Б. 2.2-Х: 201Х "Планування і забудова територій", які будуть затверджені найближчим часом.