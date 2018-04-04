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Мін'юст розробляє санкції для боржників з виплати зарплат

4 квітня, 2018 - 11:21
Фото dsnews.ua

У Міністерстві юстиції України розробляють санкції для боржників з виплати заробітних плат. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко у Twitter.

"Зараз напрацьовуємо санкції для боржників з виплати зарплат", - написав Петренко.

За його словами, наразі заборгованість з виплати зарплат лише за рішеннями судів становить близько 350 млн грн. Загалом, враховуючи справи, які ще не мають остаточного рішення, це близько 2 млрд грн.

"Нема різниці, хто є боржником. Нагадую керівникам підприємств: невиплата заробітної плати – це кримінально караний злочин. Тому тих, хто не буде гасити боргів, – передаватимемо до правоохоронних органів для застосувань відповідних санкцій", - зазначив міністр.

Нагадаємо, з квітня в усіх регіонах України почнуть діяти спеціальні штаби та мобільні групи Державної виконавчої служби Мін’юсту, які сфокусуються на стягненні з підприємств-боржників заборгованостей із заробітної плати на користь громадян.

Джерело: День

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