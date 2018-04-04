Мін'юст розробляє санкції для боржників з виплати зарплат

У Міністерстві юстиції України розробляють санкції для боржників з виплати заробітних плат. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко у Twitter.

"Зараз напрацьовуємо санкції для боржників з виплати зарплат", - написав Петренко.

За його словами, наразі заборгованість з виплати зарплат лише за рішеннями судів становить близько 350 млн грн. Загалом, враховуючи справи, які ще не мають остаточного рішення, це близько 2 млрд грн.

"Нема різниці, хто є боржником. Нагадую керівникам підприємств: невиплата заробітної плати – це кримінально караний злочин. Тому тих, хто не буде гасити боргів, – передаватимемо до правоохоронних органів для застосувань відповідних санкцій", - зазначив міністр.

Зараз напрацьовуємо санкції для боржників з виплати зарплат. Наразі така заборгованість лише за рішеннями судів - біля 350 млн грн. Загалом,враховуючи справи, що ще не мають остаточного рішення, це біля 2 млрд грн. Виплата боргів із заробітної плати – один з пріоритетів Мін’юсту — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) April 4, 2018

Нагадаємо, з квітня в усіх регіонах України почнуть діяти спеціальні штаби та мобільні групи Державної виконавчої служби Мін’юсту, які сфокусуються на стягненні з підприємств-боржників заборгованостей із заробітної плати на користь громадян.