Мюллеру доручили розслідувати роботу Пола Манафорта на уряд України

В таємному дорученні, виданому заступником міністра юстиції США Родом Розенстіном, передбачені повноваження спеціального прокурора Роберта Мюллера розслідувати роботу Пола Манафорта на уряд України.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на The Wall Street Journal.

Ці повноваження передбачено на додаток до повноважень розслідувати можливу змову кампанії Дональда Трампа з російськими посадовцями з метою втрутитись до виборів 2016 року. Про це йдеться в документах, поданих до суду.

Про таємне доручення міністра юстиції Рода Розенстіна було сказано в документах, поданих до суду командою прокурора Мюллера, для того, щоб довести правову вагу звинувачень, висунутих проти Манафорта у низці злочинів, що включають намір вчинити відмивання коштів, діяльність як іноземного агента без відповідної реєстрації.

Манафорт заперечує ці звинувачення. Юристи Манафорта заявляли, що повноваження Мюллера обмежуються основною справою: можливим втручанням Росії до виборів і зв’язками Кремля з кампанією Трампа.

У поданих до суду в понеділок документах прокурори заявляють, що мають широкі повноваження на проведення слідства і що формулювання доручення чітко вказують на розслідування звинувачень, пов’язаних із роботою Манафорта в Україні.

Манафорт працював як політичний консультант колишнього президента України Віктора Януковича, якого спеціальний прокурор називає «підтримуваним Росією українським політиком». Манафорт також вів справи із впливовим російським олігархом.

У серпневому роз’ясненні до повноважень, міністр Род Розенстін дозволив Мюллеру займатись розслідуванням будь-яких справ, «що пов’язані з виплатами, які він (Манафорт) отримував від уряду України до та протягом перебування президента Віктора Януковича при владі».