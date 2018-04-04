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МЗС розпочало оформлення електронних віз для іноземців

4 квітня, 2018 - 11:51
Фото EPA

Консульська служба Міністерства закордонних справ розпочала оформлення електронних віз для в’їзду в Україну. Про це у середу, 4 квітня, повідомив голова МЗС Павло Клімкін у Twitter.

"Реформи тривають – робимо Україну ще ближчою світу. Сьогодні запустили електронну візу. Громадяни 46 країн відтепер можуть оформити візу в Україну, не виходячи з дому", - написав Клімкін.

Як зазначається на сайті МЗС, оформити е-візу можуть іноземці для в'їзду в Україну з діловою або туристичною метою. Для цього потрібно заповнити анкету онлайн, завантажити скановані копії необхідних документів, заплатити на сайті банківською карткою та роздрукувати отриману на електронну адресу візу.

Час оформлення е-візи - до 9 робочих днів, її вартість - 65 дол. США, строк дії - разова, до 30 днів.

Електронні візи запроваджуються для громадян таких держав: Австралія, Антиґуа і Барбуда, Багамські Острови, Барбадос, Бахрейн, Болівія, Бутан, Вануату, Гаїті, Ґватемала, Гондурас, Ґренада, Домініка, Домінікана, Індонезія, Камбоджа, Катар, Коста-Ріка, Кувейт, Лаос, Маврикій, Малайзія, Мальдіви, Мексика, Мікронезія, М'янма, Непал, Нікараґуа, Нова Зеландія, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудівська Аравія, Сейшельські Острови, Сент-Вінсент і Ґренадини, Сент-Люсія, Сінгапур, Суринам, Таїланд, Тімор-Лешті, Тринідад і Тобаґо, Тувалу, Фіджі, Ямайка.

Джерело: День

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