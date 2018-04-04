На Волині буде обласний перинатальний центр

Депутати Волинської обласної ради під час сьогоднішньої сесії проголосували за створення комунального закладу «Волинський обласний перинатальний центр». Таким чином епопея зі спорудженням цього медичного закладу у регіоні підходить до завершення.

Перинатальний центр у Луцьку споруджується уже майже 20 років. Рішення про будівництво прийняли ще у 2000 році, капсулу під його зведення заклали у 2001 році. Потреба у такому закладі велика. Луцьк – єдиний обласний центр України, де діє лише один пологовий будинок. І хоча Луцький міський клінічний пологовий будинок – це сучасна установа, народжувати в яку приїжджають з усього Західного регіону, але спеціалізованого медичного закладу, де могли б приймати складні пологи, реабілітовувати дітей з вродженими вадами, просто нема. Майже половина породіль Волині також народжує у Луцьку.

Обласний перинатальний центр був одним з гонорових об’єктів колишнього голови Волинської ОДА Бориса Клімчука, завдяки йому будівництво тривало усі ці роки. Перинатальний центр у Луцьку – це унікальний проект, яких немає в жодній області України. Адже тут обласна дитяча лікарня і перинатальний центр працюватимуть синхронно і будуть з’єднані переходами. Дитина перебуватиме під наглядом лікарів ще з утроби матері. Наразі медики у випадку складних пологів у районах змушені їздити за породілею та дитинкою на місця, щороку здійснюють до 400 таких виїздів. Наявність перинатального центру дозволяє скоротити подібні виїзди і надати породіллям та діткам допомогу екстренно, з перших хвилини життя. Після смерті Бориса Клімчука будівництво центру призупинилося, відновили його лише тоді, коли головою Волинської обласної ради став Ігор Палиця.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк