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НАБУ оприлюднила "прослушку" з кабінету Холодницького

4 квітня, 2018 - 12:04
Фото Артема СЛИПАЧУКА, "День"

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило аудіозаписи фрагментів розмов, які отримало завдяки прослуховуванню у кабінеті заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Про це йдеться в повідомленні НАБУ в Twitter.

"Фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій стосовно керівника САП", - підписали відповідний запис у НАБУ.

Вказано, що негласні слідчі дії стосовно керівника САП тривали впродовж одного місяця. Зокрема, наведено аудіоматеріали щодо розмов Холодницького з народним депутатом, з заступником керівника САП, прокурорами САП.

Як повідомлялося, глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник 4 квітня виступлять у Верховній Раді України

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Джерело: День

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