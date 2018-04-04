НАБУ оприлюднила "прослушку" з кабінету Холодницького

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило аудіозаписи фрагментів розмов, які отримало завдяки прослуховуванню у кабінеті заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Про це йдеться в повідомленні НАБУ в Twitter.

"Фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій стосовно керівника САП", - підписали відповідний запис у НАБУ.

Вказано, що негласні слідчі дії стосовно керівника САП тривали впродовж одного місяця. Зокрема, наведено аудіоматеріали щодо розмов Холодницького з народним депутатом, з заступником керівника САП, прокурорами САП.

Як повідомлялося, глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник 4 квітня виступлять у Верховній Раді України.

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