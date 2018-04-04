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NASA пропонує відправити ваше ім’я на Сонце: Дедлайн до 27 квітня

4 квітня, 2018 - 10:56
Фото NASA

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) запрошує людей з усього світу безкоштовно подати їхні імена для розміщення на мікрочипі на борту історичної місії Parker Solar Probe. Як зазначили в прес-службі NASA, сама місія розпочнеться 31 липня 2018 року

Заявки від бажаючих відправити своє ім’я на Сонце приймаються до 27 квітня за цим посиланням.

Космічний апарат, з яким тисячі імен відправляться в бік Сонця, буде розміром з маленьку машину. Він пройде прямо через  атмосферу Сонця приблизно у 4-х мільйонах кілометрів від поверхні зірки.

Основною науковою метою міссії буде простежити, як енергія та тепло переміщуються через сонячну корону, а також дослідити те, що прискорює сонячний вітер.

Тривалість місії Parker Solar Probe складає майже 7 років.

Джерело: День

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