Наявність двох органів - ГПУ і НАБУ - дозволяє зменшити ризик зловживання, - експерт

Українська влада обіцяє, що з 1 вересня буде створене Державне бюро розслідувань, яка розслідуватиме саме такі категорії справ, як ситуація, що склалася між НАБУ та САП, із "прослуховуванням" включно. Головне, щоб старі вади системи не переносились на нові органи, розповів «Дню» експерт Центру політико-правових реформ Олександр БАНЧУК.

"Дійсно від нових антикорупційних органів було багато очікувань. Згадані категорії справ раніше розслідувались слідчими Генеральної прокуратури і керували цими справами прокурори ГПУ. Ці справи легко закривались. Зараз єдиним позитивом є те, що наявність двох окремих органів - ГПУ і НАБУ - дозволяє зменшити ризик зловживання. Прослуховування - це звичайно крайній засіб. Але суспільство отримало інформацію. Ми не знаємо, якими будуть наслідки цього прослуховування, але принаймні українці вже мають уявлення про ситуацію відносно зловживання Холодницьким своїм службовим становищем. Раніше подібні справи просто загинули б в ГПУ. Можливо такий підхід і є певним кроком до одужання правоохоронної системи в цілому. Влада обіцяє, що з 1 вересня буде створене Державне бюро розслідувань. І саме такі категорії справ буду розслідуватись ДБР. Головне, щоб старі вади системи не переносились на нові органи", - зазначив експерт.

Так, раніше сьогодні Директор НАБУ Артем Ситник заявляє, що в очолюваного ним відомства немає конфлікту зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Це він зазначив під час виступу у Верховній Раді, передає "Укрінформ".

"Ніякого конфлікту між НАБУ і САП немає. Є кримінальне провадження. Не потрібно спекулювати на цьому процесі", - сказав він.

Ситник додав, що у березні поточного року до суду було направлено вдвічі більше обвинувальних актів, ніж протягом попередніх двох місяців. Загалом у судах уже слухається понад 100 кримінальних справ.

Крім того, директор НАБУ Ситник знову закликав народних депутатів актуалізувати питання створення Антикорупційного суду, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні більше сотні кримінальних проваджень перебувають у судах, зокрема і щодо тих людей, які сидять у цьому залі. І за кожну справу я особисто, як юрист і як керівник Антикорупційного бюро, відповідаю, що зібрано достатньо доказів, і цих доказів достатньо для винесення обвинувального вироку", - сказав А.Ситник, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

Водночас Ситник наголосив, що розглядати ці справи по суті нікому, тому що не створено Антикорупційний суд. "Суди, які готові всі ці справи слухати, на жаль, в Україні не створені, тому, за нагоди, ще раз звертаюся (до народних депутатів), щоб ми впритул підійшли до вирішення цієї проблеми... Давайте повернемося до конструктивної розмови щодо створення антикорупційного суду", - додав директор НАБУ.

Він також поскаржився на те, що НАБУ протягом двох років безуспішно просить парламент розглянути можливість надання Бюро автономного права на "прослушку". "Ми два роки просимо парламент ухвалити закон, що надасть можливість самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку", - додав Ситник.

Нагадаємо, САП виявила прослуховування в кабінеті керівника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого. Зазначалося, що займалися прослуховуванням НАБУ і ГПУ.

22 березня Холодницький підтвердив прослуховування в своєму кабінеті. Пізніше Луценко заявив, що ГПУ разом з НАБУ дійсно проводять розслідування стосовно співробітників САП, в тому числі Холодницького.

За словами директора НАБУ Артема Ситника, розслідування щодо Холодницького почали після підтвердження інформації про перешкоджання керівництвом САП розслідуванню справи проти мера Одеси Геннадія Труханова. У зв'язку з цим в кабінеті Холодницького був встановлений прослуховуючий пристрій.

ГПУ і НАБУ направили до дисциплінарної комісії прокурорів скарги на Холодницького про вчинення дисциплінарних проступків. Холодницький пізніше заявив, що не ознайомлений зі скаргою, яку на нього подали ГПУ і НАБУ, однак він буде наполягати на публічності розгляду справи і на оприлюдненні всіх матеріалів.

Генпрокурор Юрій Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо розгляду питання зняття Холодницького з посади його заступника та керівника САП.