Німецький інвестор втратив в Кременчуці € 200 тисяч через мера міста і нардепа, - ЗМІ

Влада Кременчука спочатку дозволила німецькому підприємцю Йоргу Майсснеру повністю налагодити виробництво з видобутку біогазу на сміттєвому полігоні, переконалися, що все працює, а потім викинули його кампанію і замість неї завели іншу, яку лобіював мер міста.

Про це у своєму розслідуванні заявив журналіст Денис Казанський.

«Для реалізації проекту Йорг привертав грантові гроші (європейці дають гранти на екологічні проекти). За рахунок грантів провів розвідку і довів доцільність видобутку газу на звалищі, а потім вклав власні кошти. Пробурив свердловини і встановив обладнання по дегазації полігону. Все це господарство він передав на баланс комунального підприємства, розраховуючи на те, що влада Кременчука його не обдурить. Але в підсумку все це обладнання у Майсснера відібрали, і тепер усіма досягненнями німецького інвестора користується компанія “Кліар Енерджі Кременчук”, інтереси якої лобіює мер. Цю компанію завели на Деївській полігон без будь-якого конкурсу, просто рішенням чиновників. Йорг Майсснер і його співробітник Юрій Максаєв підраховують, що втратили в Кременчуці близько 200 тисяч євро», – повідомив журналіст у своїй статті «Інвестиційний клімат. Як влада Кременчука кинула німецького інвестора».

«За словами Максаєва, в їх компанії зрозуміли, що відбувається щось недобре влітку 2017 року, коли міська влада стала пригальмовувати з укладенням обіцяного інвестиційного договору. Під різними приводами це рішення відкладалося, а потім було скасовано. В цей же момент Майсснер і Максаєв дізналися, що керівництво міста веде переговори з іншою компанією “Кліар Енерджі”, щоб пустити її на полігон замість Йорга.

– Нам чітко сказали, що на вищому рівні керівництвом міста було прийняте рішення, що “Кліар Енерджі” заходить в цей проект, і що компанію Йорга Майснера прибиратимуть. Нам сказали, що в рішенні цього питання брав участь народний депутат Шаповалов, без участі якого не вирішується багато питань у місті. Завдяки йому, меру міста Малецькому, їхній дружбі була реалізована ця схема. “Кліар Енерджі” зайшла на полігон незаконно, без конкурсу. Приступила до роботи задовго до оформлення всіх документів, – розповідає Юрій Максаєв», – повідомляє Денис Казанський.

За словами журналіста, для своєї компанії влади Кременчука створила абсолютно тепличні умови. Директор компанії «Кліар Енерджі Кременчук» Сергій Д’яковський заявив, що за договором на рік за роботу на звалищі його компанія буде платити всього 360 тис. грн. Для порівняння – у Вінниці, де вже функціонує компанія Йорга, німець платить більше 2 млн грн. Річний заробіток такої електростанції оцінюється в 10-11 млн грн.

«Сам Йорг Майсснер вже змирився з тим, що працювати в місті йому не дадуть. Все, що він хоче тепер – отримати компенсацію і повернути ті гроші, які він витратив. Адже нова компанія прийшла на все готове і стала добувати газ тільки тоді, коли Майснер вже провів всі роботи і повністю організував весь процес. Фактично відбулося приблизно те ж, що в ЛДНР, де бойовики відбирають вже готовий і налагоджений бізнес у його власників і самі починають його експлуатувати», – підкреслив журналіст-розслідувач.