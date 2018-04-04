Норвегія виділить €3,6 млн на реалізацію Плану дій РЄ для України

Норвегія виділить 3,6 млн євро для реалізації Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки.

Про це поінформували в Раді Європи, повідомляє Укрінформ.

"Уряд Норвегії ухвалив нове зобов'язання про нецільовий добровільний внесок в сумі 34 мільйони норвезьких крон (приблизно 3,6 млн євро) для реалізації Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки", - повідомили в Раді Європи.

Коментуючи це рішення, постійний представник Норвегії в Раді Європи, посол Єлизавета Валаас наголосила на прихильності її країни підтримці зусиль України, зокрема в процесі реформування.

"Норвегія має тверду політичну та фінансову прихильність діяльності Ради Європи щодо співпраці з Україною, спрямовану на підтримку реформ", - сказала Валаас.

Із врахуванням цього внеску, загальний обсяг фінансової підтримки Норвегією План дій РЄ для України становить близько 4,6 млн євро.

Як повідомлялося, Комітет міністрів Ради Європи 21 лютого затвердив План дій РЄ для України на 2018-2021 роки.

Бюджет Плану дій становить 29,5 млн євро.