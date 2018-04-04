Отруєння Скрипаля: В США назвали версії участі РФ

Велика Британія, на думку американської сторони, представила переконливий опис ситуації з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері, з якого можна зробити два висновки про участь в цьому Росії.

Про це заявив представник Держдепартаменту США, передає УНН.

“Або застосування нервово-паралітичної отруйної речовини було навмисною акцією російської влади, або це стало результатом нездатності Росії задекларувати свої запаси цієї зброї і забезпечити їх збереження”, - сказав він.

Крім того, у Держдепартаменті США також висловили повну впевненість в тому, що під час нападу було використано бойову нервово-паралітичну отруйну речовину, розроблену Росією.