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Папа Римський покатав дітей на своєму папамобілі

4 квітня, 2018 - 22:11
Фото: ANSA

Папа Римський Франциск з шістьма дітьми в середу проїхав на папамобілі по площі Святого Петра під час традиційної колективної аудієнції.

За традицією понтифік вітає віруючих, які збираються на площі, передає informator.news.

Нерідко Франциск зупиняється і цілує і благословляє дітей.

На цей раз він дав забратися в свій відкритий автомобіль білого кольору шістьом хлопцям, одягненим у формені туніки своїх парафій.

Вони проїхали разом з главою Римсько-католицькою церквою площею.

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