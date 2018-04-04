Папа Римський покатав дітей на своєму папамобілі

Папа Римський Франциск з шістьма дітьми в середу проїхав на папамобілі по площі Святого Петра під час традиційної колективної аудієнції.

За традицією понтифік вітає віруючих, які збираються на площі, передає informator.news.

Нерідко Франциск зупиняється і цілує і благословляє дітей.

На цей раз він дав забратися в свій відкритий автомобіль білого кольору шістьом хлопцям, одягненим у формені туніки своїх парафій.

Вони проїхали разом з главою Римсько-католицькою церквою площею.