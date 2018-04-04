Помер політв'язень Юрій Солошенко

Помер звільнений за обміном у червні 2016 року політв'язень Юрій Солошенко. Про це у середу, 4 квітня, повідомила перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко у Facebook.

"З ранку прийшла смс від сина Юрія Солошенка про те, що сьогодні помер Юрій Данилович", - повідомила Геращенко.

Вона також додала, що у Солошенка був рак.

Солошенко до 2010 року очолював полтавський оборонний завод "Знамено", який виробляв протиповітряні радари і комплектуючі до зенітно-ракетних комплексів, а основним ринком збуту продукції була РФ. Солошенка затримали в серпні 2014 року в РФ, куди він виїхав нібито для консультації на запрошення знайомого з Москви. У нього вилучили 6 тис. доларів, які, за версією російських слідчих, він мав намір витратити на покупку секретних виробів. Його також звинуватили у спробі вивезти секретне устаткування. У жовтні 2015 року його засудили до 6 років в'язниці нібито за шпигунство, в грудні його етапували до колонії.

Нагадаємо, Солошенка звільнили за обміном 14 червня 2016 року разом з кримським активістом Геннадієм Афанасьєвим. Російській стороні видали двох сепаратистів, які працювали над створенням "русского мира" в Одеській області.