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Порошенко підписав указ про святкування Дня поліції 4 липня

4 квітня, 2018 - 17:33
Фото: АПУ

Президент України Петро Порошенко підписав указ про встановлення нового професійного свята - Дня поліції України 4 липня.

Про це глава держави заявив на церемонії вручення сертифікатів водного та автомобільного транспорту Національній поліції України, повідомляє Укрінформ.

"Я порадився з міністром і сьогодні підписав указ про запровадження нового професійного свята - Дня поліції України 4 липня", - сказав Порошенко.

Він акцентував, що це не перенесення свята із 4 серпня, а заснування "так само, як ми з вами заснували нову поліцію".

За словами Порошенка, на сьогодні в поліції несуть службу молоді вмотивовані працівники, головна мета яких - допомагати і захищати людей і мир.

День Національної поліції України відзначався 4 серпня. У цей день, в 2015 році, Президентом України був підписаний новий Закон України "Про Національну поліцію", який раніше був затверджений у Верховній Раді.

Джерело: Укрінформ

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