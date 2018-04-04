Порошенко підписав указ про святкування Дня поліції 4 липня

Президент України Петро Порошенко підписав указ про встановлення нового професійного свята - Дня поліції України 4 липня.

Про це глава держави заявив на церемонії вручення сертифікатів водного та автомобільного транспорту Національній поліції України, повідомляє Укрінформ.

"Я порадився з міністром і сьогодні підписав указ про запровадження нового професійного свята - Дня поліції України 4 липня", - сказав Порошенко.

Він акцентував, що це не перенесення свята із 4 серпня, а заснування "так само, як ми з вами заснували нову поліцію".

За словами Порошенка, на сьогодні в поліції несуть службу молоді вмотивовані працівники, головна мета яких - допомагати і захищати людей і мир.

День Національної поліції України відзначався 4 серпня. У цей день, в 2015 році, Президентом України був підписаний новий Закон України "Про Національну поліцію", який раніше був затверджений у Верховній Раді.