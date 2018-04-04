Португалія допоможе Україні з військовою логістикою, медициною та береговою охороною

Оборонні відомства Португалії та України співпрацюватимуть у конкретних проектах з логістики, медичного забезпечення та берегової охорони. Про це заявив міністр національної оборони Португалії Жозе Альберту ди Азереду Лопеш під час спільного підходу до преси з міністром оборони України Степаном Полтораком, повідомляє "Укрінформ".

"Ми маємо намір працювати з Україною по конкретних проектах з логістики, медичного забезпечення, берегової охорони", - сказав він.

Португальський міністр подякував за прийом делегації та відзначив дружні відносини між двома оборонними відомствами. "Ми мали можливість відкрито та відверто обговорити всі питання та сфери, де ми можемо співпрацювати. Ми переконані, що ця співпраця буде корисною для обох сторін. Ми наразі працюємо з Україною як з рівним партнером",- заявив він.

Очільник оборонного відомства Португалії також вказав на потребу практичної реалізації попередніх домовленостей. "Ми обговорювали кібербезпеку, безпілотники. Багато обговорень було присвячено шляхам покращення нашої рамкової угоди. Думаю, що нам треба перетворити її на щось більш практичне та вигідне для обох сторін", - сказав він.

Полторак також наголосив на важливості прискорення підписання між двома відомствами договорів про співпрацю. Зокрема, він вказав на те, що Португалія має величезний досвід у сфері планування логістичного забезпечення, унікальний досвід з охорони морського узбережжя. "Ми будемо співпрацювати у питаннях, пов'язаних з проведенням пошуково-рятувальних операцій на морі. Дуже важливою для нас є співпраця у питаннях кібербезпеки та обміну досвідом. Ми продовжимо співпрацювати у питаннях, пов'язаних з освітою та наукою у вищих навчальних закладах України та Португалії", - додав Полторак.

Як повідомлялося, Португалія підтримує пропозицію офіційного Києва про введення миротворчої місії ООН на Донбасі.