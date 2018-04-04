Португалія підтримує введення миротворчої місії ООН на Донбас, - Полторак

Португалія підтримує пропозицію офіційного Києва про введення миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це у середу, 4 квітня, заявив міністр оборони України Степан Полторак на спільній з міністром національної оборони Португалії Хосе Альберто Азередо Лопесом прес-конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорили ситуацію з безпекою в Україні та світі, а також питання запровадження миротворчої місії на Донбасі", - розповів Полторак.

"Ми отримали повну підтримку ідеї введення місії на основі стандартів, існуючих в ООН", - зазначив він.