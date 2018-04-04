Принц Філіп вдало переніс операцію

Чоловік Королеви Великої Британії Єлизавети ІІ вдало переніс операцію. Наразі герцог Единбурзький почуває себе комфортно і знаходиться у доброму гуморі.

Про це повідомляє прес-служба Букінгемського палацу.

«Після успішної операції з заміщення суглобів, 96-річний принц Філіп, можливо, залишиться в лікарні протягом декількох днів», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що він "успішно розвивається на цьому ранньому етапі".

Нагадаємо, що принц Філіп був прийнятий до лікарні короля Едуарда VII у центрі Лондона у вівторок для планованої операції, яка відбулася в середу.