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Принц Філіп вдало переніс операцію

4 квітня, 2018 - 21:11
Фото Reuters

Чоловік Королеви Великої Британії Єлизавети ІІ  вдало переніс операцію. Наразі герцог Единбурзький почуває себе комфортно і знаходиться у доброму гуморі.

Про це повідомляє прес-служба Букінгемського палацу.

«Після успішної операції з заміщення суглобів, 96-річний принц Філіп, можливо, залишиться в лікарні протягом декількох днів», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що він "успішно розвивається на цьому ранньому етапі".

Нагадаємо, що принц Філіп був прийнятий до лікарні короля Едуарда VII у центрі Лондона у вівторок для планованої операції, яка відбулася в середу.

Джерело: День

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